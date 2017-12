"Daca mai jucam fotbal, ma luptam pentru Balonul de Aur cu Messi si Ronaldo!" Pronosticul lui Rivaldo pentru El Clasico

Rivaldo s-a intors pe Camp Nou pentru a filma un clip publicitar.

Fostul mare jucator al nationalei Braziliei, Rivaldo, a vorbit intr-un interviu la revenirea pe Camp Nou despre El Clasico si despre fotbalul din prezent: "Am castigat o singura data Balonul de Aur insa cred ca in era aceasta as fi castigat mai multe.



Nu vreau sa creez controverse, dar acum m-as fi luptat cu Messi si Cristiano. Sunt cei mai buni si fac diferenta, dar ei pot sa creeze 3-4 goluri pe meci pentru ca a scazut calitatea oponentilor. Campionatul si-a pierdut calitatea.



Nu cred ca (Neymar) a plecat de la Barcelona pentru a fi cel mai bun din lume, ci pentru ca a primit un contract mare, a vorbit cu apropiatii si a decis sa plece. Am facut la fel la La Coruna. Cei de la Madrid sunt pregatiti sa-l transfere (pe Neymar), nu se stie niciodata.



Nu exista nicio favorita la El Clasico, Barcelona poate castiga pe Bernabeu asa cum Real Madrid o poate face pe Camp Nou. Madrid joaca pe propriul teren si, impotriva lor, trebuie sa fii mai precaut. Calitatea lui (Paulinho) a fost pusa la indoiala de catre fani si presa, dar a fost impresionanta, se descurca foarte bine si inscrie" a spus Rivaldo.