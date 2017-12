"Da, Cristiano este cel mai BUN DIN ISTORIE!" Declaratia neasteptata data de Zinedine Zidane

Antrenorul celor de la Real Madrid i-a dat dreptate starului echipei sale.

Zinedine Zidane a declarat ca este de acord cu declaratia increzatoare a lui Cristiano Ronaldo - portughezul a spus ca este cel mai bun jucator din istoria fotbalului dupa ce a castigat pentru a 5-a oara Balonul de Aur. Ronaldo i-a depasit in marea finala pe Neymar si Leo Messi.

Zidane, cel care a castigat la randul sau Balonul de Aur in 1999, a fost intrebat daca este de aceeasi parere cu Ronaldo: "Da. Au fost multi jucatori care au avut mult succes la acest club, dar niciunul nu a reusit ce a reusit el si ce va reusi in continuare.



Cred ca este cel mai bun din lume. Este usor sa-l lauzi pe Ronaldo, sunt putine lucruri care mai pot fi adaugate. Se poate vedea contributia lui fiecare meci in care evolueaza - este fenomenal. Chiar zilele trecut discutam cu niste persoane si am spus ca un jucator care va sta 15 ani la acest club in viitor nu va putea sa reuseasca ce a reusit Ronaldo.



A creat istorie aici si sa speram ca va ramane aici pana cand va decide sa <agate> ghetele" a declarat Zidane conform Goal.