CUTREMUR la Barcelona! Luis Enrique, pe faras! Un jucator vrea sa se lase: "Nu imi face placere sa joc!" 

Barcelona sta pe un butoi cu pulbere dupa umilinta istorica, 0-4 cu PSG!

Ziarele din Spania anunta azi situatia tenstionata din vestiarul Barcelonei. Infrangerea usturatoare cu PSG, dar si locul din clasament au aruncat in aer vestiarul Barcelonei. Iar dupa doi ani de performante, Luis Enrique are sanse mari sa plece de pe Camp Nou in vara, scrie azi Marca. Antrenorul a fost criticat chiar de elevii sai dupa esecul cu PSG. "Ne-au surprins tactic, noi am fost pregatiti pentru altceva", a spus Busquets.

Marca mai scrie si despre situatia lui Rakitici, pe care Enrique il tine rezerva lui Andre Gomes. "Jucatorii nu inteleg de ce este titular portughezul, este evident ca se chinuie pe teren", scrie Marca.

Pe de alta parte, cotidianul Sport din Catalunia scrie ca un jucator important de la Barcelona le-a spus colegilor dupa esecul cu PSG ca nu mai este interesat de fotbal si vrea se retraga. Mai mult, el a fost dezamagit ca a fost nevoit sa joace cu PSG de Valentine's Day. "Nu-mi mai face placere sa joc fotbal de foarte mult timp", le-a marturisit jucatorul colegilor sai.