Cum trateaza Barcelona probleme de arbitraj. Cinci jucatori au primit INTERZIS la comentarii in presa

Grau a negat ca FIFA digerat greu absenta catalanilor de la gala: ''Cu FIFA avem o relatie magnifica, mai ales cu Gianni Infantino, noul presedinte. Avem proiecte comune, suntem alaturi de ei si ei alaturi de noi''.

Directorul executiv al clubului de fotbal FC Barcelona, Oscar Grau, a anuntat ca gruparea catalana le-a cerut capitanilor si fundasului Gerard Pique sa nu mai critice arbitrii pentru a nu prejudicia echipa.

Grau a declarat ca Barcelona i-a anuntat pe capitani (Iniesta, Messi, Busquets, Mascherano) si pe Pique sa inceteze cu acuzatiile impotriva arbitrilor, asa cum s-a intamplat dupa meciurile cu Athletic Bilbao (1-2) din Cupa Spaniei si Villarreal (1-1) din La Liga. insusi antrenorul Luis Enrique a evitat sa comenteze arbitrajul dupa cele doi meciuri.

"Intelegem reactia lui Pique, dar daca ne dorim ce e mai bine pentru Barca, nu mai trebuie sa vorbim de arbitri. in final, pe terenul de joc trebuie sa demonstrezi ca esti cel mai bun", a declarat Oscar Grau.

Oficialul catalan a precizat ca decizia jucatorilor Barcelonei de a nu se prezenta la Gala FIFA pentru decernarea premiilor The Best nu a fost luata unilateral de jucatori ci in consens cu interesele clubului, care miercuri disputa mansa secunda cu Bilbao din optimile de finala ale Cupei Spaniei,