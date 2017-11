Cum putea Neymar sa o lase pe Barcelona fara Messi! Detalii din interior oferite de Marca: de ce a amanat argentinianul prelungirea contractului

Leo Messi a semnat un nou contract cu Barcelona si va incasa o suma colosala - 500 de mii de euro pe saptamana! Pe langa salariul net, bonusurile il vor duce la un castig de circa 43 de milioane de euro pe an!

Barcelona i-a stabilit si o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. Negocierile dintre cele doua parti s-au tergiversat din cauza faptului ca jucatorul a fost plecat in Argentina pentru meciurile nationalei, apoi a facut nunta, iar apoi a plecat in vacanta.

In tot acest timp, PSG a platit clauza de reziliere a lui Neymar si l-a transferat pe brazilian pentru 222 de milioane de euro, mutare care a aruncat in aer piata transferurilor. Initial, conducerea Barcelonei stipulase ca in noul contract al lui Messi sa existe o clauza de reziliere de 300 de milioane de euro pentru ca parea o suma care nu putea fi platita.

Plecarea lui Neymar a anulat toate negocierile dintre Messi si club mai ales ca intre timp Barcelona il achizitionase pe Dembele caruia i-au stabilit o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro. Astfel, cele doua parti s-au asezat din nou la masa negocierilor si s-a ajuns la contractul actual cu cele 700 de milioane de euro drept clauza de reziliere pentru Messi, informeaza Marca.