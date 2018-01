Cum a reactionat Zidane atunci cand a aflat ca Ronaldo s-a hotarat sa plece de la Real Madrid: "Nu-mi pot imagina asta"

Zinedine Zidane a fost intrebat de jurnalistii spanioli cum comenteaza zvonurile potrivit carora Ronaldo s-a hotarat sa plece de la Real Madrid la finalul sezonului.

Presa spaniola a vehiculat in ultimele zile faptul ca Ronaldo s-a hotarat sa plece de la Real Madrid, el dorindu-si sa se intoarca la Manchester United. Jurnalistii din Spania au notat faptul ca Ronaldo s-a suparat pe Florentino Perez, care nu s-a tinut de promisiunea facuta in vara, de a-i oferi un nou contract.

Zidane a comentat si el pe seama subiectului.

"Nu sunt ingrijorat, stim ce se discuta in presa si in afara vestiarului, dar stim mai bine ce se petrece in interiorul vestiarului. As vrea sa vorbim mai mult despre performantele sale si despre ce inseamna el pentru echipa.



Nu-mi pot imagina un Real Madrid fara Cristiano. Acesta este clubul la care el trebuie sa fie. Clubul, fanii, toata lumea il iubeste.

Voi spune mereu asta despre Cristiano, ca nu vad un Real Madrid fara el. Ronaldo este fotbalistul care pune intotdeauna umarul in momentele grele si ajuta.

Nu vreau sa vorbesc despre contracte si sume, Ronaldo e prea batran pentru asa ceva. Clubul trebuie sa discute cu el", a spus Zidane.

Antrenorul francez a vorbit si despre pozitia sa la Real Madrid dupa rezultatele slabe din ultima vreme.

"Iau fiecare zi in parte, aceasta este mentalitatea mea. Muncesc in fiecare zi cat pot. Sunt momente dificile in viata fiecare echipe. Eu am experienta de a fi fost jucator si stiu ca aceste lucruri se pot schimba cu un singur meci", a mai spus el.