Cristiano Ronaldo vrea sa-l depaseasca pe Messi! Pariul incredibil pe care l-a facut cu colegii de la Real Madrid

Ronaldo are un singur gol marcat in acest sezon de La Liga.

Startul de sezon de La Liga este cel mai prost pentru Cristiano Ronaldo de la transferul de la Manchester United la Real Madrid, avand un singur gol marcat pana acum in 7 partide. Lucrurile merg mult mai bune in Champions League, acolo unde a marcat 6 goluri in 4 partide.

In ciuda acestui lucru, Ronaldo ramane extrem de increzator ca lucrurile se vor schimba si a facut un pariu nebun cu 2 dintre capitanii lui Real Madrid (2 dintre Sergio Ramos, Marcelo si Karim Benzema)! Conform Onda Cero, Ronaldo a pariat ca va iesi golgheterul primei ligi din Spania in acest sezon!

Cristiano Ronaldo a mai fost in 3 randuri golgheterul La Liga, insa acum are 11 reusite sub Leo Messi. De asemenea, Simone Zaza de la Valencia a impresionat in startul de sezon, avand 9 goluri! Totusi, Ronaldo a pariat cu colegii sai - nu a fost dezvaluita suma insa castigatorul pariului va dona banii in scopuri caritabile.