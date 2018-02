Cristiano Ronaldo s-a enervat dupa ce a fost SCOS DE PE TEREN de Zidane! Ce i-a spus cameramanului care il filma pe banca! VIDEO

Real Madrid s-a incurcat din nou in La Liga.

Levante 2-2 Real Madrid / Zinedine Zidane trece prin cea mai grea perioada de cand a preluat-o pe Real Madrid - echipa a castigat doar 2 din ultimele 6 partide de campionat si poate sa ajunga la 21 de puncte in spatele marei rivale, FC Barcelona!

Ultimul pas gresit a venit aseara cand Levante a reusit sa obtina in finalul partidei un egal. Sergio Ramos a deschis scorul rapid, pentru ca Boateng sa egaleze. In minutul 81 a inscris Isco si victoria parea a Realului, insa Pazzini a egalat apoi in minutul 89.

Imediat dupa golul de 2-1 al lui Isco, Zinedine Zidane a decis sa-l inlocuiasca pe Cristiano Ronaldo. Acesta nu a parasit terenul linistit, afisand un zambet ironic. Dupa ce a ajuns pe banca, Ronaldo a observat ca era filmat si a gesticulat spre cameraman spunand: "Concentreaza-te pe ce se intampla pe teren!"