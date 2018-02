Cristiano Ronaldo nici nu se gandeste la retragere: "Mai pot continua multi ani in top!" Ce spune despre sacrificiile facute

Cristiano Ronaldo a acordat un interviu pentru celebra revista GQ.

Miercuri, 28 februarie, 18:30 Hermannstadt - Steaua! Joi, 1 martie, 20:30 Craiova - Dinamo, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! 13 februarie, 21:45 Juventus - Tottenham! Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Cristiano Ronaldo nu trece prin cele mai bune momente la Real Madrid, insa starul portughez crede ca acest lucru nu inseamna un declin al sau si ca va continua sa fie unul dintre cei mai buni jucatori din lume si in sezoanele viitoare.



"Pe plan personal, este un moment fantastic pentru mine. Familia mea creste si sunt foarte fericit cu viata mea. Pe plan profesional, am avut doi ani foarte buni in care am castigat trofee cu echipa de club si cu echipa nationala. Simt ca pot sa continuu la cel mai inalt nivel pentru multi ani" a spus Cristiano Ronaldo pentru GQ.

Ajuns la 33 de ani, Cristiano admite ca a trebuit sa faca multe schimbari in viata lui pentru a ramane in cea mai buna forma: "Viata reprezinta o provocare din toate punctele de vedere si eu incerc sa fiu la apogeu fizic pentru ca e foarte important acest lucru in profesia mea. Trebuie sa fiu la 100% si iau totul in serios.



Pentru a-ti pastra nivelul, trebuie sa faci sacrificii. Sunt anumite lucruri pe care le puteam face atunci cand aveam 20 de ani si pe care acum nu le mai pot face. Trebuie sa gasesti un echilibru. Detaliile fine pot face diferenta. Sunt ambitios, foarte ambitios. Oamenii ar trebui sa isi urmeze visele. Eu am facut si vreau sa o fac in continuare, sa progresez si sa inscriu si sa-mi ating si mai multe obiective.



Cred ca am avut momente memorabile in cariera dar nu imi aduc aminte de unul in mod special. Incerc sa ma concentrez mai mult pe prezent decat pe trecut" a mai spus Ronaldo.