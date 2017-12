"La 17 ani puteam ajunge la Juventus!" Omul din umbra care l-a deturnat pe Ronaldo spre United

Starul lusitan a rememorat un moment ce putea sa-i schimbe cariera. El a fost aproape sa semneze cu Juventus dupa ce a plecat de la Sporting Lisabona.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Fostul jucator al lui Juventus, Alessandro Del Piero, i-a luat interviul superstarului lui Real Madrid la gala Globe Soccer Awards, care s-a desfasurat la Dubai.

Starul lui Real Madrid a fost numit cel mai bun fotbalist al anului în cadrul Galei Globe Soccer Awards, organizata de Agentia Europeana a Agentilor de Jucatori si de Asociatia Cluburilor Europene.

"Multe cluburi au fost interesate de mine", a afirmat Ronaldo care a luat insa decizia de a merge la Manchester United la sfatul impresarului sau, Jorge Mendes.

"El intotdeauna m-a ajutat sa iau cele mai bune decizii. Desigur, imi reamintesc ca el mi-a spus despre oferta de la Juventus si am fost bucuros sa aud ca ei ma vor, deoarece era un club extraordinar. Jorge mi-a transmis ofertele de la Real Madrid, Manchester United si de la multe alte cluburi, dar clubul care mi-a oferit cele mai bune conditii a fost United. A fost un vis deoarece de cand eram mic, am dorit sa joc in Premier League. Manchester United mi-a dat aceasta oportunitate, si pentru asta eu ii multumesc lui Sir Alex Ferguson si lui Jorge Mendes, pentru ca m-au ajutat sa ajung acolo", a declarat Ronaldo.