"Cristiano Ronaldo a RETURNAT Balonul de Aur dupa El Clasico: Messi il merita!" Anuntul facut de Ziua Inocentilor in Spania

Azi e ziua pacalelilor in Spania, iar Cristiano Ronaldo e tinta principala.

"Cristiano Ronaldo a returnat Balonul de Aur dupa El Clasico!", titreaza cotidianul catalan El Mundo Deportivo. Motivul? "Cristiano e dezamagit dupa infrangerea categorica cu Barcelona si considera ca nu merita premiul. El le-a spus celor de la France Football sa i-l dea lui Messi", mai scrie sursa citata.

E doar o pacaleala de Ziua Inocentilor din Spania.

Ziua Inocentilor este sarbatorita pe 28 decembrie in fiecare an in Spania si in tari din America latina. Ea aminteste de ziua in care Regele Irod a ordonat ca toti bebelusii de gen masculin din Bethlehem sa fie ucisi dupa ce a aflat ca s-a nascut Iisus. Potrivit Bibliei, un inger i-a avertizat la timp pe parintii lui Isus, iar acestia au fugit in Egipt. In unele tari crestine e o sarbatoare importanta regligioasa, dar si ziua pacalelilor.