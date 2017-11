Cristiano Ronaldo a rabufnit impotriva contestatarilor: "Oamenii cred ca sunt o masinarie de goluri! Cand nu inscriu, gata, am jucat prost!"

Castigator al trofeului FIFA The Best, Cristiano Ronaldo are un inceput de sezon sub asteptari in acest sezon de La Liga.

Cristiano Ronaldo a raspuns criticilor impotriva sa cum ca este intr-o forma slaba deoarece a marcat un singur gol in 7 partide de La Liga sezonul acesta. Presa din Spania a scris in ultimele zile ca aceasta forma mai slaba este legata si de o dorinta a lui Ronaldo de a pleca de la Real.

"Nu sunt de acord cu ce spun oamenii despre mine" a declarat Cristiano Ronaldo intr-un interviu pentru L'Equipe. "Oamenii nu fac diferenta intre a juca bine, a juca ok si a nu inscrie. Sunt vazut ca o masinarie de goluri, ca un jucator care inscrie tot timpul. Daca nu se intampla asta, nimanui nu ii mai pasa daca am jucat bine sau nu, sunt judecat numai dupa asta.



Accept criticile, dar nu sunt de acord cu ele. De aceea evit sa citesc sau sa ascult ce se spune despre mine. Dar nu am ce face decat sa accept; nu pot controla intreaga lume".

Ronaldo nu crede nici in exista unei crize la Real, echipa lui Zidane fiind la 8 puncte in spatele Barcelonei in La Liga: "Echipa joaca destul de bine; nu perfect, dar bine! Sunt fericit si ma simt bine. Am pierdut ceva puncte in campionat dar, in Champions League suntem ok. Este doar startul sezonului si mai sunt multe meciuri de jucat. Trebuie sa ramai calm si sa muncesti in continuare pentru ca e clar ca putem juca mai bine.



Lucrurile se vor schimba, nu sunt ingrijorat. Altii sunt mai ingrijorati ca mine. Eu sunt in delta mode, daca stiti la ce ma refer: calm, senin. In urma cu 2 ani era aceeasi situatie, anul trecut, la fel" a mai spus Ronaldo.