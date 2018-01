Cristiano, ce faci acolo? :)) FOTO | Gestul controversat facut de Ronaldo in spatele lui Marcelo: imaginea care a RUPT internetul in doua :)

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Real Madrid a invins Valencia, scor 4-1, in ultima etapa din Spania. Cristiano Ronaldo a marcat primele goluri ale "galacticilor", ambele din penalty, iar apoi a avut chef de glume.

Marcelo a marcat golul de 3-1, moment in care a mers sa se bucure alaturi de coechiperi. Cristiano Ronaldo a tinut neaparat ca tot el sa fie "eroul" momentului si a facut un gest controversat.

Imaginea s-a raspandit instantaneu pe retelele de socializare.

Cristiano Ronaldo Celebrates Marcelo’s Goal By Pinching His Bum (See Photos) @ https://t.co/Tku7XHSNwf pic.twitter.com/x0vxW72vxt