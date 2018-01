Coutinho i-a cucerit pe fanii Barcelonei inca de la debut! Ce a putut sa-i faca unui adversar la prima faza! VIDEO

Cel mai scump jucator adus vreodata de Barcelona a evoluat pentru prima data in tricoul catalanilor.

Philippe Coutinho a debutat la Barcelona in victoria cu 2-0 din returul sferturilor Cupei Spaniei contra celor de la Espanyol. Jucatorul pe care Barcelona a platit 160 de milioane de euro a intrat in minutul 68 chiar in locul lui Andres Iniesta, cel pe care multi spun ca il va inlocui pe termen lung la Barca.

Coutinho a facut spectacol chiar de la prima faza cand i-a trecut mingea printre picioarele unui adversar, fiind ovationat de fanii de pe Camp Nou. Coutinho a mai pasat apoi la o ocazie uriasa a lui Luis Suarez. Fanii au aplaudat apoi fiecare faza la care mingea a ajuns la brazilian.

Coutinho ar putea fi titular pentru prima data la Barca in weekend in partida cu Alaves de pe propriul teren.