Coutinho era sa-si rupa gatul la primul meci ca titular la Barca! Ce a patit la o faza la care a trimis cu calcaiul! VIDEO

Luis Suarez (72) si Leo Messi (84) au reusit sa aduca victoria Barcelonei in partida de pe Camp Nou contra celor de la Alaves - catalanii au fost condusi mai bine de o repriza dupa ce Guidetti a deschis scorul in startul meciului.

Jucatorul transferat cu 160 de milioane de euro de Barca, Philippe Coutinho, a fost titular in premiera la Barca. Din pacate pentru el, faza cu care a atras atentia putea sa aiba un deznodamant nefericit - Coutinho a fost la un pas sa se accidenteze la o faza la care a oprit mingea inainte sa iasa in aut cu calcaiul pentru ca apoi sa alunece pe suprafata din afara terenului!

Coutinho a fost inlocuit in a doua repriza, cu putin timp inainte de golul egalizator al lui Suarez. Coutinho a primit cea mai mica nota dintre jucatorii Barcelonei din partea Sky Sports, fiind singurul care a primit nota 6. Andres Iniesta si Leo Messi au primit nota 8.

