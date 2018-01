Cota lui Cristiano Ronaldo s-a PRABUSIT in 2018! Apusul carierei Balonului de Aur? Messi si Neymar valoreaza de 2,5 ori mai mult!

Cristiano Ronaldo are cel mai slab sezon de cand joaca la Real Madrid.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Ronaldo a incheiat anul trecut cu Balonul de Aur si trofeul The Best in palmares, insa acest sezon este cel mai slab de la transferul la Real, efectuat in 2009.

Absenta golurilor si rezultatele slabe cu Real din campionat se reflecta si in cota lui Ronaldo, care este evaluat la 80 de milioane de euro de CIES Football Observatory. Ronaldo se afla abia pe locul 49 in topulor celor mai valorosi jucatori din Europa in acest moment.

Topul e condus de Neymar, evaluat la 213 milioane de euro, iar pe locul 2 se afla Leo Messi, cotat la 202 milioane de euro. Podiumul este completat de Harry Kane, 195 de milioane de euro.