Coregrafie SUPERBA pentru Ronaldo! Cristiano a adus 'Baloanele de Aur' pe Bernabeu la meciul cu Granada

Cristiano Ronaldo le-a prezentat suporterilor 'Balonul de Aur' castigat la sfarsitul anului trecut!

Ronaldo a adus la partida cu Granada toate cele 4 trofee individuale prestigioase castigate in cariera. Real i-a pregatit o surpriza in tribune. Fanii au avut placute aurii pe care le-au ridicat in momentul in care jucatorii au aparut de la vestiare. Cristiano a fost felicitat de jucatori uriasi din istoria Madridului care au castigat si ei Balonul de Aur: Kopa, Michael Owen, Luis Figo, Ronaldo si Zidane au fost pe Bernabeu, in timp ce Kaka a trimis un mesaj video din Statele Unite.

Figo & Ronaldo with Cristiano as he presents his 4th Ballon d'Or to the Bernabeu. pic.twitter.com/Qu4ENwJyHy January 7, 2017

That's a lot of Ballon d'Ors on the pitch... Kopa, Owen, Figo, Ronaldo, Zidane all present at the Bernabeu pic.twitter.com/U3FTTHIRP4 — Alex Kirkland (@alexkirkland) January 7, 2017