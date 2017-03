Contract UNIC: Intelegere RECORD pentru Real Madrid! Este cel mai mare tun financiar din Spania

Real Madrid va incasa o adevarata avere in urmatoarele doua sezoane.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Real a incheiat un parteneriat comercial cu Telefonica, o companie de telefonie din Spania care va plati 50 de milioane de euro in urmatoarele doua sezoane.



Marca anunta ca intelegerea va dubla contractele pe care real le are in acest moment cu Fly Emirates, sponsor principal care va ramane cu sigla pe fata tricourilor.



Odata cu acest contract, pe stadionul Bernabeu va fi instalat un sistem de WiFi, iar clubul va primi o aplicatie dedicata, cu suportul noului sponsor.