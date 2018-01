Confesiunile unui fotbalist care putea lua Balonul de Aur: "Mancam ca un caine si nu dormeam! Aveam o VIATA DE RAHAT"

Ajuns la 35 de ani, fostul international italian Antonio Cassano regreta modul in care si-a batut joc de cariera sa. El a acordat un interviu de-a dreptul "wow" pentru Corriere dello Sport.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Cassano a povestit cum si-a ratat aventura la Real Madrid si spune ca va trai mereu cu regretul ca putea fi mult mai mare decat a fost.

"Am avut contract cu Real Madrid pe 6 ani si jumatate, dar am stat acolo doar 18 luni. In fiecare vineri seara ma urcam in avion si plecam la Roma. Mancam ca un caine si nu dormeam noptile. Traiam o viata de rahat! Daca as fi intalnit-o pe sotia mea la 20 de ani, cred ca aveam cel putin un Balon de Aur acum", s-a confesat el.

Cassano, care a mai jucat la Roma, Milan, Inter, Parma, Sampdoria si Verona, s-a retras din activitate la 35 de ani.

"Priviti cum arat acum! Nu am pus burta deloc de cand m-am lasat de fotbal. Am aceeasi greutate pe care o aveam si cand am fost la Mondial. Ma antrenez de doua ori pe zi si respect programul fostului meu antrenor. Inca ma consider fotbalist, chiar daca nu am primit o propunere care sa ma satisfaca. Toti cred ca nu mai pot face fata, dar nu e adevarat", a mai spus Cassano.