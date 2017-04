Confesiuni galactice: Fotbalistul e mai mult rockstar decat sportiv". Conte i-a marcat viata fara a-l antrena

Alvaro Morata a descris viata jucatorului modern in fotbalul mare intr-un interviu presarat cu amaraciune si dezamagire.

Marti, 21:45. Real - Bayern. Cel mai frumos fotbal din lume, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal, in direct la ProTV!Joi, 13 aprilie, 22:00: Anderlecht - Manchester United!

Jucator cu un CV impresionant pentru cei doar 24 de ani ai sai, Alvaro Morata a recunoscut pentru Guardian ca fotbalul actual i-a adus destule dezamagiri.

“Fotbalistul din ziua de astazi seamana mai mult cu un artist sau cu un star rock, decat cu un sportiv implicat, loial, care iubeste niste culori. Sunt jucatori care se vand unor fonduri de investitii si devin astfel doar piese intr-un puzzle, fara voce, fara drept de vot. Pasiunea care a fost mereu temelia fotbalului s-a pierdut intr-o anumita masura. Inainte, atunci cand un club dorea sa cumpere un jucator spunea <<acest baiat a marcat 20 de goluri, joaca bine>>. Acum, se uita la vanzari. Dar, din fericire, acest lucru se schimba odata cu primul fluier. Daca nu s-ar intampla asta in momentul in care balonul incepe sa se miste, atunci am vorbi doar de un business”, considera Morata.

“Oamenii cred ca suntem masini. Dar in spatele unei perioade proaste sta intotdeauna o problema in familie. Ai sentimente, faci greseli, esti o persoana”, a completat ibericul.

Om de baza la Real Madrid, castigator al Ligii Campionilor si finalist in cea mai tare competitie europeana, Morata simte ca cel mai important sprijin l-a primit de-a lungul carierei de la Antonio Conte, desi drumurile celor doi nu s-au intersectat niciodata. “Conte este antrenorul care a pariat cel mai mult pe mine, desi nu m-a avut niciodata la echipa. A pariat pe mine la Juve, dar a plecat de acolo inainte ca eu sa ajung acolo, apoi m-a vrut la Chelsea cu orice pret. Sunt sigur ca ma cunoaste mai mult decat mi-as putea imagina. Ma motiveaza, ma face sa imi doresc sa muncesc din greu, sa ma antrenez mult. Simt ca ii datorez multe pentru ca este antrenorul care a avut cea mai mare incredere in mine, m-a dorit cel mai mult si mi-a dat incredere ca pot juca la cel mai inalt nivel. Nu am avut sansa de a lucra alaturi de el, dar stiu ca va veni un moment in care se va intampla si asta”, a mai spus Morata.

Cu opt trofee in palmares obtinute alaturi de Juventus si Real Madrid, Morata are o cota de piata de 40 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.