Comunicatul FALS emis de Ronaldo despre plecare de la Real este absolut genial :)) "La United m-am format ca jucator si sex simbol"

Un comunicat fals al lui Ronaldo face senzatie pe Internet.

Telenovela Ronaldo a luat o noua turnura azi, cand pe retelele de socializare circula un comunicat fals care ar fi fost emis de Real Madrid, in care Ronaldo anunta ca nu vrea sa plece de la club.

Acesta are pasaje geniale, in care Ronaldo anunta ca "stiam ca voi ajunge la un potential maxim la Real Madrid, chiar si cand l-am transferat pe Bale, eu tot am ramas increzator".

Ronaldo recunoaste ca Man United este o echipa speciala si ramane in inima sa, mai ales ca acolo s-a format "ca jucator si sex simbol". Intr-un final, Ronaldo recunoaste ca "iubeste Manchester United dar recunoaste ca nu vrea sa mearga acolo ci vrea doar sa se foloseasca de ei pentru a obtine un contract mai bun".