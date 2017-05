Cine il mai opreste? Ronaldo a stabilit o borna istorica: e cel mai bun marcator din campionatele Europei, dupa dubla de aseara

"KOD ROSU IN RING" Cristian Ciocan isi apara centura in direct la Sport.ro, vineri de la 22:00 Ultima sansa la un trofeu pentru Craiova! Joi, 20:30: Voluntari - Craiova, in direct la sport.ro!

Cristiano Ronaldo a marcat o dubla in victoria cu Celta Vigo, scor 4-1, si l-a depasit pe englezul Jimmy Greaves, dupa ce in weekend trecuse de un alt fotbalist urias - Gerd Muller. Starul Realului a ajuns la un total de 402 de goluri pentru formatia madrilena. Ronaldo este altfel cel mai bun marcator din fotbalul european.

Ronaldo a ajuns la 368 de goluri marcate in cariera in Premier League si La Liga. Acesta l-a depasit astfel pe englezul Jimmy Greaves, care a evoluat pentru Chelsea, Tottenham si AC Milan.

Jimmy Greaves era pana acum cel mai bun marcator din campionatele Europei.

Ronaldo are 84 de goluri in Premier League, pentru Manchester United, si 284 in La Liga, pentru Real Madrid.

Rivalul lui Ronaldo, Leo Messi, are 346 de goluri marcate in La Liga, singurul campionat in care a jucat.

Al treilea golgheter inca in activitate este Zlatan Ibrahimovic. Suedezul, cu 268 de goluri, este insa departe de Messi si Ronaldo. Spre deosebire de starurile de la Real si Barca, Ibrahimovic a marcat in mai multe dintre cele mai bune 5 campionate ale Europei - Anglia, Spania, Italia, Franta.