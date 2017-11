Cine este SINGURUL jucator de la Barcelona care a avut curaj sa declare asta: "Ma bucur ca a plecat Neymar!"

Nu toata lumea de la Barcelona ii simte lipsa lui Neymar.

Fundasul stanga al celor de la FC Barcelona, Jordi Alba, nu plange dupa Neymar. Motivul? Plecarea brazilianului ii ofera mai multa libertate in joc.

"Este un jucator grozav care, din cauza unor circumstante sau ganduri si sentimente, a decis sa plece. Pana la urma mai sunt multi jucatori care pot face o treaba buna si sunt incantat cu jucatorii de aici.



Am mai spus-o, acum am mai mult spatiu sa urc si, sa fiu sincer, pentru mine e mai bine. Mi-a revenit increderea. Cu mai mult spatiu pe stanga sunt mai confortabil si asta cred ca s-a vazut pe teren. Ma bucur de fotbal mai mult decat am facut-o in ultima vreme" a spus Jordi Alba pentru Mundo Deportivo.