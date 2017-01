Cifrele fantastice ale Realului in acest sezon cand Cristiano Ronaldo NU A JUCAT

Pare un jucator indispensabil, dar statisticile nu arata asta.

Fara Cristiano Ronaldo in teren in acest sezon, Real Madrid nu a pierdut niciun meci. A castigat 10 si a incheiat o partida la egalitate.

Spectaculoasa este si media de goluri reusita de jucatorii lui Zidane atunci cand starul portughez a lipsit: 3 pe meci.

90,9% - Under Zidane, Real Madrid have won 10 out of 11 games without Cristiano Ronaldo (D1), scoring an average of 3 goals per game. Team pic.twitter.com/TOKzIueAiH