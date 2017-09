Cel mai SCUMP transfer din istoria Barcei a ajuns in scaun cu rotile! Singura veste buna pentru catalani

Doar 29 de minute a rezistat Dembele in partida cu Getafe.

Ousmane Dembele, jucatorul adus de FC Barcelona pentru peste 100 de milioane de euro, s-a accidentat grav in partida cu Getafe din ultima etapa, fiind schimbat in minutul 29. El a fost surprins in timp ce se afla in scaun cu rotile in drumul spre aeroport, urmand sa mearga in Finlanda pentru a se opera dupa ruptura la tendonul bicepsului femural de la coapsa stanga.

Barcelona nu se va putea baza pe Dembele pentru 4 luni, jucatorul francez urmand sa fie operat marti de doctorul Sakari Orava, cel care l-a operat si pe Thomas Vermaelen in trecut.

In urma acestei accidentari, cei de la Barcelona au o singura consolare - o clauza din contractul cu Dortmund ar fi insemnat ca trebuie sa plateasca 10 milioane de euro catre clubul german daca Dembele juca in 50 de partide in acest sezon. Acest lucru devine acum imposibil.