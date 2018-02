"Cea mai AMARA aniversare din cariera lui Cristiano Ronaldo!" Declinul detinatorului Balonului de Aur! Nu a mai patit asa ceva

5 februarie este ziua fotbalului - Gica Hagi, Neymar si Cristiano Ronaldo isi sabatoresc zilele de nastere!

Cristiano Ronaldo a implinit astazi 33 de ani insa trece prin, probabil, cel mai prost moment de la transferul la Real Madrid. Echipa este intr-un declin evident iar forma lui Ronaldo este evidenta si din statistici - are cele mai proaste cifre de la venirea la Madrid din 2010!

Spaniolii de la Marca scriu astazi despre "cea mai amara aniversare a lui Ronaldo", prezentand cum statea in fiecare sezon de la venirea sa in momentul in care isi sarbatorea ziua de nastere.



- 2010: la 25 de ani. Ronaldo avea 15 goluri in 16 partide. La cateva zile a venit insa o mare dezamagire, Real Madrid fiind eliminata din Liga Campionilor de Lyon. Anul acesta, Real intalneste alta echipa din Franta la putin timp dupa ziua lui Ronaldo, pe PSG.

- 2011: la 26 de ani. Cristiano Ronaldo avea 34 de goluri in toate competitiile in 35 de partide. A castigat in acel sezon titlul de golgheter al Spaniei, insa Barca le-a luat titlul si i-a eliminat in semifinalele Ligii

- 2012: la 27 de ani. Ronaldo avea deja 5 hattrick-uri pana la ziua lui de nastere, 31 de reusite in 33 de meciuri, devenind apoi campion cu Real si terminand sezonul cu 46 de goluri.

- 2013: la 28 de ani. Cristiano Ronaldo avea 33 de goluri in 34 de partide si reusea un hattrick la 4 zile distanta in fata celor de la Sevilla.

- 2014: la 29 de ani. Cifre si mai bune pentru Ronaldo in acel moment. Avea 32 de goluri in 31 de meciuri si a incheiat stagiunea cu trofeul Ligii Campionilor.

- 2015: la 30 de ani. Un sezon ceva mai slab, avand "doar" 28 de goluri marcate pana la ziua lui de nastere. Real a ratat titlul in Spania si a fost eliminata de Juventus in Liga

- 2016: la 31 de ani. Cristiano Ronaldo avea 30 de goluri in 29 de meciuri, dintre care 11 reusite venind in grupele Ligii Campionilor. A castigat din nou trofeul, marcand penalty-ul decisiv in finala



- 2017: la 32 de ani. Avea doar 20 de goluri in 25 de meciuri. Insa a continuat extraordinar cu echipa reusind sa inscrie 10 goluri in ultimele 5 meciuri, castigand atat titlul in Spania, cat si Liga Campionilor.

- 2018: la 33 de ani. Doar 20 de goluri in 27 de partide reprezinta cel mai prost sezon pentru Ronaldo la Real. Este "salvat" de UEFA Champions League, acolo unde este golgheterul competitiei in acest moment cu 9 reusite.