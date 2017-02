CE SURPRIZA! Cristiano Ronaldo, gata de PROVOCAREA VIETII! Anuntul facut despre el si Angelina Jolie

Cristiano Ronaldo e gata de un moment unic in cariera.

Starul lui Real Madrid se pregateste sa devina si star de cinema.



Cristiano Ronaldo si Angelina Jolie ar urma sa apara impreuna intr-un show TV, Hayat Koprusu, anunta presa din Turcia.



Showul va fi difuzat la turci, in Orientul Mijlociu si in America Latina.



Potrivit presei din Turcia, filmarile vor incepe in aprilie.



Eyup Dirlik, directorul show-ului, a declarat: "Vom avea actori si actrite din toata lumea, inclusiv Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie si Nancy Ajram"