Ce inseamna "Visca Catalunya Lliure!" pentru sportul spaniol! Cat de mult are de pierdut Spania in cazul separarii

Independenta Cataloniei ar da o lovitura grea sportului profesionist din Spania si ar slabi atat echipele nationale iberice, cat si competitii de prestigiu.

De Gabriel Chirea

Un referendum, care sa determine daca comunitatea autonoma Catalonia, cea mai bogata regiune a Spaniei, isi pastreaza forma actuala de organizare sau isi cere independenta totala fata de Spania, a fost anuntat duminica, 1 octombrie 2017. Ca raspuns, Guvernul spaniol si Curtea Constitutionala a tarii au declarat votul ilegal si au arestat saptamana trecuta 14 oficiali regionali, care aveau legaturi cu organizarea scrutinului. In timp ce starea de urgenta a fost impusa neoficial, iar Guardia Civil ii alearga prin oras pe protestatari si ii impiedica sa intre in sectiile de votare, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din lume, FC Barcelona, a emis un comunicat de presa care condamna arestarile, prezentandu-le contrare "democratiei, libertatii de exprimare si principiului autodeterminarii". Sa vedem ce inseamna de fapt pentru sportul spaniol o eventuala scindare a provinciei de restul tarii.

Ruptura de fotbalul spaniol nu ar fi dezastruoasa pentru Catalonia, din moment ce exista deja Federació Catalana de Futbol, infiintata inca din anul 1900, si o reprezentativa nerecunoscuta oficial de FIFA, Selecció de futbol de Catalunya, inca din 1904. Printre cluburile catalane care evolueaza in fotbalul spaniol sunt FC Barcelona, Espanyol Barcelona si Girona FC din La Liga, CF Reus Deportiu si Club Gimnastic de Tarragona din Liga Adelante, plus Club Lleida Esportiu, UE Cornella, CF Badalona, CE Sabadell FC, Unio Esportiva Llagostera-Costa Brava, UE Olot si CF Peralada din Secunda B. In caz extrem, se poate fonda chiar si peste noapte o liga proprie, insa nivelul ar fi destul de scazut, iar FC Barcelona ar putea decide sa participe pe baza de invitatie in prima liga din Franta, pe modelul AS Monaco. Desi in prima liga spaniola ar mai exista, pe langa Real Madrid, cluburi puternice ca Valencia, Atletico Madrid, Athletic Bilbao sau FC Sevilla, cel mai important meci al campionatului, Real Madrid-FC Barcelona, ar disparea si odata cu el si cateva sute de milioane de euro din drepturile tv, din moment ce Messi, Suarez si Dembele ar juca in alt campionat.

FC Barcelona, clubul fanion al provinciei, mai are echipe puternice de fotbal feminin (FC Barcelona Femení), fotbal pe plaja (FC Barcelona Beach Soccer), handbal (FC Barcelona Handbol), baschet (FC Barcelona Bàsquet), futsal (FC Barcelona Futsal), dar si echipe importate de volei (FC Barcelona Voleibol), rugby (FC Barcelona Rugby) si hochei pe gheata (FC Barcelona Ice Hockey).

In Liga ACB (baschet masculin) mai participa catalanii de la Divina Seguros Joventut Badalona, ICL Manresa si BC MoraBanc Andorra si in Liga ASOBAL (handbal masculin) evolueaza Club Balonmano Granollers, in timp ce in liga secunda joaca Bordils. In prima liga de hochei (LNH), din cele cinci echipe participante, doua sunt catalane - FC Barcelona Ice Hockey si Puigcerda. De asemenea, in División de Honor Femenina de Balonmano, prima liga feminina de handbal, gasim echipa catalana BM Granollers Feminin, in timp ce in Liga Femenina, prima liga de baschet, sunt inregimentate Agrupació Esportiva Sedis Bàsquet, Universidad Girona Femenin si Sant Adria Feminin. In sfarsit, cea mai puternica echipa de polo pe apa din Spania, care da mare parte dintre componentii nationalei iberice, este CN Atlètic-Barceloneta, castigatoare a LEN Champions League in 2014.

In cazul unei secesiuni, Spania ar pierde si pista auto Circuit de Catalunya, construita in 1991, pe care se organizeaza Catalan Motorcycle Grand Prix, Spanish F1 Grand Prix, curse de DTM si alte cateva evenimente importante. Si o cursa ciclista de traditie - Volta a Catalunya (Tour of Catalonia), al patrulea cel mai vechi tur ciclist pe etape din lume, ar disparea dintre evenimentele sportului spaniol, la fel ca si cateva etape din Vuelta a España (Turul Spaniei) desfasurate pe suprafata Cataloniei, ca si desfasurarea Raliului Cataloniei, care a ajuns la a 53-a editie.

Printre sportivii originari din Catalonia (sau care au resedinta aici) se numara baschetbalistii Pau Gasol, Marc Gasol, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, Guillem Vives, Marc Fernández, Pierre Oriola, jucatoarele de baschet Anna Cruz si Laia Palau, tenismenii Pablo Carreño Busta (10 ATP), Albert Viñolas (25 ATP), Marcel Granollers (128 ATP), Tommy Robredo (149 ATP), dar si Garbiñe Muguruza (1 WTA, nascuta Venezuela, dar cu resedinta la Barcelona), Carla Suárez Navarro (36 WTA, nascuta in Las Palmas, dar cu resedinta in Barcelona), Lara Arruabarrena (92 WTA, nascuta in Tara Bascilor, dar cu resedinta in Barcelona), Georgina García Pérez (240 WTA) sau Paula Badosa Gibert (250 WTA).

De asemenea, tot catalani sunt si jucatorii de golf Pablo Larrazábal (locul 122 mondial) si Carlos Pigem (locul 258 mondial), inotatoarea Mireia Belmonte (campioana olimpica la JO 2016), dar si motociclistii Dani Pedrosa, Marc Márquez, Aleix Espargaró, Álex Márquez, Maverick Viñales, Esteve Rabat, Toni Bou, Nani Roma si Laia Sanz.

Deci, pe langa un dezastru politic si economic, ruptura Cataluniei de Spania ar bulversa foarte mult si sportul spaniol, ramas fara cluburi si sportivi de foarte buna calitate.