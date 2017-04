Cazul "valiza" si in La Liga? Malaga primeste 1 milion de euro daca Real Madrid castiga titlul! Cele 2 au meci direct in ultima etapa

O clauza din transferul lui Isco de la Malaga la Real Madrid provoaca un nou scandal intre granzii din Spania.

Lupta la titlu in Spania este pe ultima suta de metri. FC Barcelona este pe primul loc, insa Real Madrid are avantajul restantei contra celor de la Celta Vigo. Ambele echipe s-au impus sambata, Barca cu 3-0 pe terenul lui Espanyol, in timp ce Real a castigat pe final cu 2-1 in fata Valenciei.

Saptamana aceasta a izbucnit un scandal in Spania dupa ce presedintele Malagai, Abdullah Al Thani, a scris pe o retea de socializare ca "mizeriile catalane nu vor mirosi titlul La Liga". Iar presa spaniola dezvaluie acum motivul cel mai probabil pentru care s-a intamplat acest lucru.

Malaga va primi inca 1 milion de euro de la Real Madrid in contul transferului lui Isco daca Real devina campioana! Marea problema: cele 2 echipe se vor intalni pe terenul Malagai in ultima etapa! Malaga a reusit in urma cu cateva etape sa o invinga pe Barcelona pe propriul teren cu 2-0, meci in care Neymar a fost eliminat si astfel a ratat El Clasico.

Barcelona mai joaca in ultimele 3 meciuri cu Villarreal (a), Las Palmas (d) si Eibar (a), in timp ce Real Madrid va evolua cu Granada (d), Sevilla (a), Celta (d) si Malaga (d).