Cazul "Pogba" se repeta! Real Madrid, gata sa cumpere un jucator pe care l-a avut in curte cu 120 de milioane de euro!

AS Monaco i-a stabilit pretul lui Kylian Mbappe, atacantul momentului in Europa.

Kylian Mbappe a explodat in acest sezon, iar marile cluburi europene sunt pe urmele sale. Monaco e gata sa profite de valul de interes si sa obtina cea mai mare suma obtinuta vreodata de pe urma unui transfer.

Potrivit Jugones din Spania, Monaco cere 120 de milioane de euro pentru atacantul in varsta de doar 18 ani! Celebrul impresar Jorge Mendes este cel care a fixat pretul, desi nu este agentul jucatorului. Mendes este insa consilierul patronului lui Monaco, rusul Dmitri Rybolovlev.

Daca va ajunge la Real pentru aceasta suma, Mbappe il va depasi pe Pogba, cumparat vara trecuta de Manchester United cu 110 milioane de la Juventus.



Sursa citata mai anunta ca soarta lui Karim Benzema la Real a fost stabilita. Atacantul francez va parasi clubul in vara, dupa sosirea lui Mbappe. Acesta a fost in cantonamentul lui Real in 2012 timp de o saptamana, acolo unde a discutat chiar cu Zidane, dar in cele din urma a mers la Monaco.