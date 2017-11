Cazul "Neymar" se poate REPETA la Real Madrid! Oferta incredibila pentru noua perla a lui Zidane! Cine vrea sa-l ia pe Asensio

Marco Asensio ar putea fi protagonistul unui transfer istoric!

Zidane l-a inventat pe Asensio, iar mijlocasul pare ca va fi urmatorul lider al madrilenilor dupa retragerea lui Cristiano Ronaldo.

Talentatul mijlocas a impresionat mai ales in cupele europene, iar acum joaca si pentru nationala Spaniei.

Don Balon din Spania scrie ca Asensio i-a atras atentia lui Mourinho, cel care vrea sa-l transforme in cel mai bine platit jucator din Premier League. Portughezul vrea sa cucereasca Liga cu United, insa momentan e in urma marelui rival Guardiola de la City.

Vara viitoare, United ar urma sa faca o oferta de 200 de milioane de euro pentru transferul lui Asensio si o propunere de salariu de 27 de milioane de euro pe sezon timp de 5 ani. Daca va accepta, Asensio va deveni cel mai scump jucator spaniol din istorie.

Presa din Spania a scris in luna septembrie ca Asensio a primit o propunere de contract nou din partea Realului pana in 2023 si cu o clauza de reziliere de 500 de milioane de euro, tocmai pentru ca madrilenii sa evite un nou caz "Neymar". Jucatorul nu a semnat insa noua intelegere, iar Realul ii propune un salariu mult mai mic decat United, de sub 10 milioane de euro pe an!