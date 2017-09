Catalanii voteaza pentru independenta! Anuntul facut de ministrul sportului: "Barca poate sa joace in tarile vecine sau Premier League"

Spania sta pe un butoi de pulibere! Independenta Cataluniei poate insemna exilarea Barcelonei in alt campionat!

Gerard Fiueras, ministrul catalanilor pentru sport, spune ca Barca se poate muta in orice campionat de top din Europa. La fel si Espanyol sau Girona, insa exista si varianta ramanerii in Spania. Daca se va vota pentru independenta, Spania este cea care poate solicita indepartarea echipelor catalane din campionat.

"Echipele decid unde vor juca in caz de independenta. In Spania sau intr-o liga vecina, Italia, Franta sau Premier League. Avem echipe din alte tari in Spania, sunt echipe din Andorra la fotbal si baschet. Monaco joaca in Franta, iar englezii primesc cluburi din Tara Galilor. Nu cred ca UEFA are o problema cu echipele care joaca in alta liga", a spus acesta.

Duminica se voteaza pentru independenta Cataluniei!

"Guvernul Spaniei spune nu, cel al Catalunei spune da, dar probabil va fi la mijloc cu politia in centrul atentiei" scrie Financial Times. "

Toata Europa urmareste referendumul de duminica cu mare atentie, pare genul de experiment periculos pentru multe natiuni - guvernul centra se razboieste cu cea mai puternica regiune a sa" noteaza Le Figaro.

4.000 de politisti, in plus fata de cei 5.000 deja aflati la fata locului, vor incerca sa impiedice votul pentru referendumul independtei Cataluniei in putin peste 1000 de orase si localitati desemnate de puterea locale. Este neclar cum pot interveni fortele locale de ordine - 17,000 de "Mossos d’Esquadra".

Cele peste 2000 de sectii de vot vor fi deservite de peste 7000 de oficiali locali a anuntat purtatorul de cuvint al conducerii regiunii.

Ce se intimpla daca "DA"

Financial Times noteaza ca tarile din UE si majoritatea institutiilor comerciale nu privesc cu simpatie referendumul catalan si ca sansele pentru Catalunia independenta pe termen scurt sunt mici spre zero.

Daca va fi strinsa majoritatea si daca raspusul va fi "da" pentru independenta, reprezentantii puterii locale, alesi prin vot direct, pot declara unilateral independenta. Apoi ar urma reactia Spaniei care potrivit articolului 155 din Constitutie poate prelua prerogativele guvernului local si sa le transfere temporar la centru.

In 2014 in referendumul similar tehnic insa fara consecinte, catalanii au favorizat ideea independentei - 80% din voturi, insa miscarea a strins sub 50% din populatia care voteaza. Guvernul central a ignorat votul declarat ilegal si atunci.

Mariano Rajoy e singurul sef de stat care lipseste la reuniunea UE la care vine chiar si May/ referendumul din Catalonya este subiectul numarul unu in toata media spaniola si din Europa.



Catalunia, mai bogata decat Portugalia

221 de miliarde de euro este PIB-ul Cataluniei, peste o buna parte din tarile Europei, insa media veniturilor reale pentru catalani nu mai este asa de mare comparativ cu Spania - in anii 60 era aproape dublu fata de spanioli, astazi mai are doar 17% avans scrie Financial Times. Media educatiei universitare este mai mare in Catalunia comparativ cu a intregii Spanii, regiunea avind 7,5 milioane de locuitori.

Regiune autonoma in timpul celei de-a doua republici spaniole, 1931-1939, Catalonia si-a vazut toate institutiile locale desfiintate de Franco care a interzis si folosirea limbii catalane. Este parte a Spaniei din secolul 16.

Independenta, un meci "ciudat"

Povestea referendumului pare o lectie pentru toate guvernele care trateaza de sus micile ambitii. Doar in doua sondaje de opinie dorinta reala de independenta a depasit 50% din esantionul verificat insa toti catalanii se considera insultati de premierul Rajoy. In 2006 parlamentul a adoptat statutul autonomiei regiuniilor si Catalunia a fost pentru prima data recunoscuta ca un natiune - existenta nationalitatii catalane in primul act oficial spaniol modern. In 2010 partidul lui Rajoy a atacat actul in justitie si a obtinut suspendarea lui - momentul de explozie pentru toate miscarile de tip nationalist in Catalonia. De atunci manifestarile de 11 septembrie , ziua teritoriului, au depasit mereu 1 milion de oameni pe strazi, dublu fata de "serbarile" trecute.

Actualul guvernator, Puigdemont, provine dintr-un partid care se confrunta cu numeroase procese de coruptie sub acuzatii de gestionare frauduloasa a banilor publice. El conduce un partid cu doar 39% din voturi la ultimele alegeri, ceea ce ii face dificila viata cind vine vorba despre tema zilei - cine pe cine reprezinta si care e viitorul.