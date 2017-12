Catalan de mic! :) Fiul lui Mourinho a celebrat victoria Barcelonei in El Clasico: FOTO

Jose Mourinho Junior, fiul antrenorului lui Manchester United, fost la Real Madrid, s-a bucurat pentru victoria Barcelonei in El Clasico. El nu a ratat ocazia de a se fotografia in echipamentul favoritilor.

Mourinho Junior e mare fan al Barcelonei. In ciuda rivalitatii dintre tatal sau si clubul catalan, iscata din vremea in care Mourinho a antrenat-o pe Real Madrid, tanarul se bucura pentru fiecare victorie a lui Messi si Suarez.

Dupa El Clasico, derby incheiat cu victoria Barcelonei pe Santiago Bernabeu, scor 3-0, Mourinho Junior a postat o fotografie in care purta tricoul blaugrana.

"Multumim, ne vedem data viitoare", a scris Mourinho Junior, el aratand trei degete ridicate in poza.

Jose Mourinho a antrenat-o pe Real Madrid, dar in tinerete a lucrat si la Barcelona, el fiind traducatorul si ulterior secundul lui Van Gaal.

