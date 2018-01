Ca de la rege la ZEU! Mesajul lui Messi la retragerea lui Ronaldinho: "Iti voi fi intotdeauna recunoscator"

Lionel Messi a tinut sa posteze si el un mesaj emotionant dupa anuntul retragerii lui Ronaldinho. Argentinianul nu a uitat ca a dat primul sau gol la Barca din pasa brazilianului.

La fel ca Neymar, Messi l-a onorat si el pe Ronaldinho cu un mesaj emotionant. Argentinianul, care a castigat mai multe Baloane de Aur decat Ronaldinho, i-a multumit acestuia pentru ajutorul pe care i l-a dat pe cand era doar un pusti.

"Asa cum am mai spus, am invatat multe de la tine. Iti voi fi intotdeauna recunoscator pentru ca ai facut totul pentru mine de cand am intrat in vestiar. Am fost norocos sa impart multe lucruri cu tine si am fost foarte fericit pentru ca, pe langa faptul ca esti un fenomen cu balonul la picior, esti si o persoana extraordinara, iar acesta este cel mai important lucru. Chiar daca ai decis sa te retragi, fotbalul nu iti va uita niciodata zambetul. Toate cele bune, Ronnie", a scris Messi.