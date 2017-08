BREAKING NEWS | Gareth Bale si-a decis viitorul! Mesajul trimis catre Manchester United

Bale a declarat ca nu are nicio intentie sa plece in aceasta vara de la Real Madrid.

Situatia lui Gareth Bale la Real Madrid a devenit incerta in aceasta vara - galezul nu a avut evolutii la intaltimea asteptarilor iar zvonurile transferului lui Kylian Mbappe au ridicat semne de intrebare in ceea ce priveste situatia lui Bale.

Jose Mourinho a recunoscut inainte de Supercupa Europei ca va incerca sa-l aduca pe Bale daca va simti ca mutarea este posibila. Titularizat de Zidane, Bale a trimis un mesaj clar catre Manchester United intr-un interviu pentru Telegraph.

"Nu vreau sa plec. Clubul este fericit cu tot ce se intampla. Totul a fost la fel de normal ca in fiecare an. Sunt fericit sa ma lupt pentru locul meu. Cu totii ne luptam pentru locurile noastre. Nu este nimic nou in fotbal. Totul este bine, imi place, eu si familia mea ne-am adaptat foarte bine" a spus Bale.