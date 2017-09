Real Madrid il poate aduce langa Cristiano Ronaldo pe Ronaldo, Fenomenul! Declaratie incredibila: "Ma apuc de slabit daca au nevoie de mine!"

Campioana Europei, Real Madrid, are probleme in ofensiva in acest start de sezon si se afla abia pe locul 8 in clasament, la 7 puncte in spatele Barcelonei.

Real Madrid a pierdut primul meci de campionat in acest sezon, 0-1 cu Betis, acesta fiind primul meci din aprilie 2016 in care echipa lui Zidane nu reuseste sa inscrie, seria oprindu-se la 73 de meciuri consecutive (record impartita cu dream-team-ul lui Santos cu Pele in atac).

Desi Cristiano Ronaldo a revenit pe gazon, Real a irosit o sumedenie de oportunitati. Fostul mare atacant al Realului, brazilianul Ronaldo, a spus mai in gluma, mai in serios, ca este gata sa revina pe gazon daca Zinedine Zidane va avea nevoie de el.

"Avem multi jucatori care pot inscrie si sunt sigur ca nu va fi o problema acest lucru (in urmatoarele meciuri). Dar daca se intampla ceva, ma apuc de slabit sa fiu in forma daca este nevoie" a spus Ronaldo pentru AS.