BOMBA! Un titular de la Real Madrid are probleme la inima: "Va lipsi o perioada nedeterminata de pe teren!"

Dani Carvajal va sta departe de teren pentru mai mult timp pentru ca are o problema la inima.

Marca anunta ca Dani Carvajal, titular la Real in toate partidele din acest sezon, are o problema virala care ii afecteaza pericardul, iar tratamentul dureaza mai mult timp, astfel ca acesta va sta pe bara pentru o perioada nedeterminata.

Meciul cu Espanyol va fi primul pe care carvajal il va rata in acest sezon, iar Zidane are o problema serioasa. Si Theo Hernandez si Marcelo sunt accidnetari, astfel ca tanarul marocan Achraf Hakimi are sanse mari sa fie titularizat.

Carvajal a devenit jucator important la Real in ultimii ani, mai ales sub comanda lui Zidane, cand a fost titular incontestabil.