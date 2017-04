BOMBA! Real Madrid se gandeste sa-l inlocuiasca pe Zidane! Care este principala tinta a lui Florentino Perez

Spaniolii de la AS scriu ca viitorul lui Zidane este incert daca Real Madrid rateaza campionatul si Liga Campionilor.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Infrangerea in fata Barcelonei i-a afectat pozitia lui Zidane la Real Madrid iar un final de sezon catastrofal in care echipa sa nu castige niciun trofeu i-ar fi fatal antrenorului francez, scriu spaniolii de la AS.

Asa cum a patit si Carlo Ancelotti, Zidane ar parasi-o pe Real chiar daca a castigat Liga Campionilor sezonul trecut si este vazut ca o legenda la club. Astfel, dubla cu Atletico Madrid din Liga Campionilor devine esentiala pentru Real Madrid iar calificarea in finala de la Cardiff este minimul necesar pentru Zidane. Situatia in campionat s-a complicat si ea dupa golul lui Messi.

Astfel, Florentino Perez are deja in vizor un posibil inlocuitor. Selectionerul Germaniei, Joachim Low, este vazut ca fiind varianta perfecta pentru Real - acesta mai are insa contract pana in 2020. Alte nume mentionate sunt Antonio Conte si Mauricio Pochettino.