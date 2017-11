BOMBA! Real Madrid il vrea pe Neymar in locul lui Cristiano Ronaldo! Florentino Perez a facut primul pas pentru un transfer istoric

Neymar este jucatorul la care viseaza Florentino Perez.

Transferat de Paris Saint-Germain de la Barcelona vara trecuta pentru 222 de milioane de euro, Neymar are un start de exceptie in Ligue 1, reusind 11 goluri in 12 partide pentru vicecampioana Frantei. Brazilianul este dorit insa de Real Madrid, cea care este gata sa-l readuca in Spania!

Conform Mundo Deportivo, Florentino Perez s-a intalnit cu tatal lui Neymar si au discutat si despre o posibila revenire a lui Neymar in La Liga! Real a fost aproape de a-l aduce pe Neymar de la Santos in 2013, insa jucatorul a ales-o pe Barcelona.

Un transfer al lui Neymar la Real Madrid ar putea avea loc insa abia in 2021 cand ii expira contractul lui Cristiano Ronaldo. Pentru moment, Neymar nu se gandeste sa plece de la PSG, insa exista temeri ca ar putea fi tentat sa faca pasul inapoi in La Liga chiar mai devreme daca PSG nu castiga un trofeu important in acest sezon.