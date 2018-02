"BOMBA H" LA REAL MADRID // Doua transferuri de 300 de milioane pregatite de Perez! Cei doi GIGANTI doriti pe Bernabeu

Real Madrid cauta intariri masive in vara.

La 19 puncte in spatele Barcei, Real Madrid si-a luat deja adio de la titlu, iar din acest motiv Zidane nu a facut niciun transfer in aceasta iarna. A fost a treia iarna la rand cand Real Madrid nu aduce jucatori, dupa ce in anii precedenti clubul a fost suspendat.

Perez isi planifica atent mutarile si vrea ca echipa sa aiba parte de un nou inceput, poate chiar cu un alt antrenor.

Pana la negocierile cu Tottenham pentru preferatul sau Pochettino, Perez vrea sa-si asigure serviciile a doi dintre jucatorii sai preferati. Harry Kane si Eden Hazard pentru care Madridul e gata sa ofere 300 de milioane de euro in vara. Ambii jucatori sunt fericiti la cluburile lor si au salarii mari, insa tentatia unui club ca Real Madrid va ramane in continuare, astfel ca Perez spera sa ii coninga pe amandoi pana in vara, scrie Mundo Deportivo.

Un alt jucator dorit de Perez este Samuel Umtiti de la Barcelona, fundas cu clauza de 60 de milioane de euro. Citeste aici detalii.