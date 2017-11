Black Friday la Barcelona! Marca anunta lista jucatorilor pe care Barca vrea 150 de milioane de euro! Cine este pe lista neagra

Barca e gata sa vanda aproape jumatate din lotul de 24 de jucatori.

Spaniolii de la Marca anunta lista de Black Friday de la FC Barcelona: jucatori pe care e gata sa-i vanda la un pret redus, urmand sa piarda in cazul multora dintre ei fata de suma cu care au fost achizitionati! Din lotul de 24 de jucatori, cei de la Barcelona considera ca 10 jucatori sunt dispensabili.

Desi nu intentioneaza sa renunte la toti, catalanii sunt dispusi sa negocieze cu orice club interesat. Primul ar fi Denis Suarez, cel care este dorit de Napoli. In total, Barcelona spera sa obtina 150 de milioane de euro, bani necesari pentru club in conditiile in care salariile jucatorilor sunt uriase, chiar si dupa plecarea lui Neymar.

Pe langa Denis Suarez, de la Barcelona mai pot pleca: Cillessen, Rafinha Alcantara, Arda Turan, Javier Mascherano, Paco Alcacer, Deulofeu, Andre Gomes, Vermaelen si Aleix Vidal.