BIJUTERIA care i se ofera Barcelonei! E gata sa faca ORICE pentru a juca langa Messi

Fanii Barcelonei ar putea avea parte de un nume-surpriza pe lista de achizitii a clubului.

Vedeta lui Udinese, Antonin Barak (22 de ani), spune ca viseaza sa ajunga pe Camp Nou. Intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport, cehul lui Udinese dezvaluie ca are doua tinte pentru viitor: Barcelona si Arsenal.

"In Italia sunt multe echipe mari, dar Arsenal si Barcelona sunt cele care ma atrag cel mai mult in fotbalul european. Am crescut urmarindu-l pe Thierry Henry, acum imi place foarte mult de Iniesta pentru viziunea si pentru controlul pe care le are", a spus Barak pentru Gazzetta.

Mijlocasul e constient ca mai are nevoie de timp pentru a pleca la unul dintre cluburile uriase ale Europei: "Acum trebuie sa joc la Udinese si sa cresc aici!"

Barak a fost transferat in ianuarie de Udinese de la Slavia Praga pentru 3 milioane de euro. Cehul a ajuns abia in vara in Serie A, unde a jucat 10 meciuri si a marcat de doua ori.