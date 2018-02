Barcelona pierde din nou puncte si incepe sa-si vada pozitia amenintata! Barca 0-0 Getafe, primul meci al Barcei fara gol acasa dupa un an si jumatate

Barcelona a remizat cu Getafe, scor 0-0, iar distanta fara de Atletico a inceput sa se diminueze.

Barcelona a facut un pas gresit in La Liga si ii permite lui Atletico sa se apropie de prima pozitie. Catalanii au facut doar 0-0 pe Camp Nou, impotriva lui Getafe. A fost primul meci al Barcei fara gol marcat acasa dupa un an si patru luni. Din noiembrie 2016, catalanii marcasera in fiecare meci de pe propriul teren.

Atletico, echipa cu cea mai buna defensiva din La Liga, cu 9 goluri primite in 23 de meciuri, este acum la 7 puncte de Barcelona, dupa ce a invins-o peri cu 1-0 pe Malaga.

Real Madrid e la 17 puncte in spatele catalanilor, cu 42 de puncte obtinute in 22 de partide. Madrilenii au si o restanta de disputat.

