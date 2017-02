Barcelona, impotriva echipei care a "ucis" Realului lui Ronaldo. Alaves s-a calificat aseara in finala Cupei Spaniei

Finala Cupei Regelui Spaniei din acest sezon va fi Barcelona - Deportivo Alaves.

Deportivo Alaves s-a calificat, pentru prima oara in istoria sa, in finala Cupei Spaniei, gratie victoriei la limita, cu 1-0, inregistrata in fata Celtei Vigo, miercuri seara, in mansa secunda a semifinalelor competitiei.

Bascii au marcat unicul gol al intalnirii de pe stadionul "Mendizorrotza" prin Edgar Mendez, in minutul 82, punand astfel capat aventurii celor de la Celta Vigo, care o eliminasera in turul precedent pe una dintre favoritele la castigarea trofeului, Real Madrid. In meciul tur, disputat la Vigo, Celta si Alaves au terminat la egalitate, 0-0.

Alaves, finalista a Cupei UEFA in urma cu 16 ani, o va avea ca adversara in finala Cupei Spaniei, programata in data de 27 mai, pe FC Barcelona, dubla detinatoare a titlului, care si-a asigurat calificarea inca de marti, cand a remizat pe teren propriu cu Atletico Madrid (1-1), dupa ce catalanii reusisera sa se impuna cu 2-1 in meciul tur.

Rezultate - semifinale (retur)

Marti

FC Barcelona - Atletico Madrid 1-1 (in tur 2-1)



Au marcat: Luis Suarez 43, respectiv Kevin Gameiro 83.

Cartonase rosii: Sergi Roberto 57, Luis Suarez 90, respectiv Yannick Carrasco 69.

Atletico Madrid a ratat o lovitura de la 11 m prin Kevin Gameiro, in minutul 80.

Miercuri

Deportivo Alaves - Celta Vigo 1-0 (in tur 0-0)



A marcat: Edgar Mendez 82.