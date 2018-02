Barcelona, cu un pas in finala Cupei! Messi a centrat, Suarez a marcat: Barcelona - Valencia 1-0

Barcelona a castigat mansa tur din semifinalele Cupei Spaniei.

Barcelona a castigat meciul cu Valencia din mansa tur a seminifinalelor Cupei Spaniei, scor 1-0. Unicul gol al partidei a fost reusit de Suarez, in minutul 67, din pasa lui Messi. Coutinho a fost rezerva si a intrat in locul lui Vidal in minutul 58.



Returul se va disputa pe 8 februarie, pe stadionul Valenciei.



In cealalta semifinala, Leganes si Sevilla au terminat la egalitate, scor 1-1.