Barcelona a trecut cu greu peste socul de la Torino: victorie grea cu Sociedad, dupa un meci cu 5 goluri in 45 de minute. VIDEO

Barcelona a trecut peste socul cu Juventus si a obtinut o victorie importanta in La Liga. Catalanii au avut, insa, parte de un adversar dificil, care le-a dat emotii pana la final.

Barca s-a impus cu 3-2, pe teren propriu, in fata bascilor de la Real Sociedad, la capatul unui meci in care au punctat Messi, de doua ori, si Paco Alcacer, respectiv Umtiti (autogol) si Xabi Prieto. Toate golurile s-au marcat in prima repriza a partidei.

De la Barcelona a absentat Neymar, suspendat in urma eliminarii din meciul cu Malaga.

In urma acestei victorii Barcelona ramane la 3 puncte in spatele Realului, insa madrilenii au un meci mai putin disputat.

Echipele folosite