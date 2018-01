Barca si-a facut echipa EXTRATERESTRA din nou! Cum va arata primul 11 al lui Valverde dupa transferul lui Coutinho

Barcelona l-a transferat oficial pe Coutinho de la Liverpool pentru 160 de milioane de euro.

Barca e prima in Spania la distanta considerabila fata de rivala Real Madrid, iar catalanii s-au intarit si in aceasta iarna cu brazilianul Coutinho de la Liverpool. Acesta era dorit inca de vara trecuta, insa Liverpool a tinut cu dintii de talentatul mijlocas brazilian.

Acum, Valverde are trei variante de echipa si poate ataca linistit toate trofeele. Coutinho nu va putea sa joace insa in Champions League deoarece a jucat deja pentru Liverpool in faza grupelor.



Cum arata cele 3 echipe pe care Valverde le poate alinia la Barcelona

1 Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Busquets, Iniesta, Rakitic - Coutinho, Messi, Suarez

2 Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Coutinho - Dembele, Messi, Suarez

3 Ter Stegen - Semedo, Pique, Umtiti, Alba - Busquets, Paulinho, Dembele, Coutinho - Messi, Suarez

265 de milioane de euro a platit Barca pe doi jucatori dupa despartirea de Neymar

105 pentru Dembele

160 pentru Coutinho