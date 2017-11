Barca pregateste o REVOLUTIE la iarna! Lista celor 10 jucatori doriti de catalani

In fruntea listei de achizitii pentru la iarna ramane Philippe Coutinho de la FC Liverpool

Lider in La Liga cu 8 puncte avans in fata celor de la Real Madrid si la un pas de calificarea in optimile Ligii Campionilor, FC Barcelona are o prima parte a sezonului excelenta. Cu toate astea, lucrurile nu sunt chiar roz la clubul catalan, pierderea lui Neymar din vara si absenta unor transferuri de marca ramanand rani deschide pentru Barca.

Astfel, cei de la Barca sunt hotarati sa intareasca serios echipa pe toate planuri iar Marca dezvaluie astazi lista celor 10 jucatori doriti de Barca! Desigur, nu toti vor fi adusi, cu atat mai mult in iarna, insa acestia sunt jucatorii pentru care vor demara negocierile.

In fruntea listei de achizitii este Philippe Coutinho. Principala tinta si in vara cand FC Liverpool nu a dorit sa-l vanda, Coutinho ar putea ajunge totusi pe Nou Camp in perioada de mercato din ianuarie. Pe lista se afla 4 jucatori din Bundesliga - Timo Werner si Upamecano de la RB Leipzig, Leon Goretzka de la Schalke si Tah de la Bayer Leverkusen.

Urmeaza apoi pe lista portughezii - Gelson Martins si Bruno Fernandes de la Sporting, plus o mutare soc - Andre Silva de la AC Milan. Surpriza ar putea veni cu 2 jucatori aflati pe teren in duelul dintre FC Basel si TSKA Moscova ce a avut loc marti in Liga Campionilor, scor 1-2, partida la care a asistat si un reprezentant al clubului catalan care i-a urmarit pe Manuel Akanji de la elvetieni si pe Aleksandr Golovin de la TSKA.

Forma slaba a lui Luis Suarez in startul de sezon a adus in discutie un alt nume de atacant pe langa cel al lui Werner - Nabil Fekir de la Lyon, cel care are 9 goluri in Ligue 1 in acest sezon.