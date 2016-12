Barca i-a gasit inlocuitor lui Busquets! Catalanii se lupta cu Guardiola si Real pentru un super mijlocas! 

Are 21 de ani si e considerat urmasul lui Sergio Busquets!

Catalanii s-au orientat catre Julian Weigl de la Borussia Dortmund, tanarul care a impresionat in acest sezon de Bundesliga. Barca nu este insa singura care il vrea pe jucatorul care a debutat si in nationala Germaniei. Pep Guardiola vrea sa-l ademeneasca la City cu un contract mare, iar Real Madrid este si ea pe urmele lui, mai ales ca cele doua echipe s-au confruntat direct in Champions League.



Dortmund are in curte o adevarata comoara. L-a adus pe Weigl cu doar 2 milioane de euro de la Gladbach, iar acum il poate vinde cu 40!