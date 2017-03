Barca, gata sa transfere atacantul momentului din Europa! Are 23 de ani si e cotat la 100 de milioane! 

Barcelona are poate cel mai tare atac din lume, dar sefii clubului mai vor o perla pentru atacul lor.

Sport.es anunta ca sefii Barcei s-au intalnit cu cei de la Torino pentru a negocia transferul lui Andrea Belotti, noua senzatie a fotbalului italian. Belotti are 22 de goluri in acest sezon si e pe urmele lui Messi in cursa pentru Gheata de Aur. Starul Barcei are 23 de goluri, iar lupta se va da pana la final.



Potrivit sursei citate, sefii clubului Torino au urmarit meciul cu PSG din tribune, iar vizita nu ar fi fost doar pentru asta, ci pentru a negcoia vanzarea jucatorului. Torino cere insa 100 de milioane de euro pentru atacant.